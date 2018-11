Sanità: Cesaro (FI), due anni di ritardo su valutazione manager. De Luca non si lamenti dei giornalisti

- "Il governatore De Luca venga in aula e relazioni sull'operato dei manager della sanità campana". Lo ha chiesto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro, aggiungendo: "Sono trascorsi ben oltre due anni dall'approvazione delle norme, da noi fortemente volute e sostenute, che impongono al presidente della Regione, nella sua qualità di assessore e commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit, di illustrare dettagliatamente al Consiglio regionale l'attività svolta dai manager, incarichi peraltro in scadenza a giugno prossimo". "A maggior ragione – ha spiegato Cesaro – dopo l'ennesimo e preoccupante servizio giornalistico delle Iene andato in onda ieri sera col quale si getta un'ombra a dir poco preoccupante sulla gestione degli incarichi dirigenziali e sullo stato di salute dei nostri ospedali". (segue) (Ren)