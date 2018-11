Salute: sabato a Napoli la 32esima edizione di "Flebologia oggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà sabato 10 novembre, dalle ore 8.30, al Museo della Pace di Napoli, la 32esima edizione di "Flebologia Oggi", il meeting scientifico promosso da Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare dell'Ospedale Internazionale di Napoli e curato da Luca Scaramuzzino con il supporto organizzativo di Ems Group. Al centro dell'incontro bellezza e benessere delle gambe, dagli inestetismi degli arti inferiori fino agli interventi di chirurgia mininvasiva, passando per una corretta alimentazione. "La cura delle gambe non è più una richiesta solo delle giovani donne ma anche delle over 70 e degli uomini. La mininvasività delle tecniche chirurgiche attuali permette inoltre di ridurre tempi e rischi di intervento", ha spiegato Lanfranco Scaramuzzino. Previsti relazioni e interventi, tra gli altri, di: Stefania Montagnani, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università "Federico II" di Napoli; Gennaro Quarto, presidente della Società Italiana di Flebologia; Francesco Spinelli, primario di Chirurgia vascolare del Campus Biomedico di Roma.(Ren)