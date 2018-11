Sanità: Ciarambino (M5S), smantellamento Polo materno infantile Loreto Mare contro la volontà del ministero

- "E' assolutamente grave il perseverare del peccato di irresponsabilità perpetrato dal governatore e commissario ad acta alla sanità Vincenzo De Luca, che continua a rimarcare la volontà di smantellare il Polo materno infantile all'Ospedale del Mare, inviando a Roma un piano ospedaliero che prevede il trasferimento dell'intero reparto al Loreto Mare, con grave spreco di denaro pubblico. La pianificazione prevista con dca 8/2018 è stata oggetto di tre distinte valutazioni ad opera dei ministeri della Salute e dell'Economia all'esito delle quali si è constatato che l'Ospedale del Mare, per la sua futura classificazione di Dea di II Livello, è l'ubicazione naturale dell'area per le emergenze materno infantili. Gli stessi ministeri avevano prescritto alla Regione Campania di prevedere nel nuovo piano la presenza del Polo. Una prescrizione a cui De Luca non ha ottemperato, incurante anche della volontà espressa dal ministro Grillo che in queste ore ha ribadito ciò che aveva già sostenuto con forza durante la sua ultima visita in Campania, ovvero che non avrebbe mai consentito lo smantellamento del Polo materno infantile". E' quanto ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)