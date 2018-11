Napoli: immobili, opportunita’ fiscale e valorizzazione patrimonio

- Giovedì 8 novembre alle ore 18, al Circolo Rari Nantes avrà luogo il convegno Acquisto e ristrutturazione immobiliare, opportunità fiscale e valorizzazione del patrimonio, organizzato e promosso da Federproprietà Napoli - l'associazione che tutela la proprietà immobiliare - in partnership con Banca Mediolanum. Il convegno porrà al centro dell’attenzione la ristrutturazione degli appartamenti legata non solo al miglioramento e al maggior godimento di un bene, ma soprattutto considerando la manutenzione ordinaria e straordinaria con stretto riferimento all’epoca che stiamo vivendo: “Pensiamo a quanto sia urgente la necessità di proteggere le nostre case dai rischi legati al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e soprattutto alla violenza degli eventi atmosferici che stanno sconvolgendo la nostra quotidianità in una situazione in cui tutto è diventato imprevedibile - afferma Luciano Schifone, Presidente di Federproprietà Napoli. Cercheremo di dare risposte a quanti vorrebbero proteggere le loro abitazioni ma non sanno a chi rivolgersi. Non a caso abbiamo chiamato relatori come il Professor Aveta, Ordinario di Restauro Architettonico e l’ingegner Clemente, Presidente della Commissione Grandi Rischi dell’Enea e coordinatore della Task Force per l’emergenza sismica. Abbiamo infatti una necessità di efficientamento energetico e di ristrutturazione che tengano ben presente il contesto sociale, civile e urbano in cui viviamo. Per questo interverranno tutti tecnici altamente specializzati assieme ai commercialisti che potranno rispondere alle domande sulla parte finanziaria e ai rappresentanti dell’istituto bancario che potranno dare tutte le risposte in merito ai finanziamenti. Tengo a sottolineare che tutte le operazioni di ristrutturazione saranno favorite da bonus fiscali e da grosse facilitazioni da parte degli istituti di credito che finanzieranno le operazioni di ristrutturazione”. Il convegno, che gode del patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, dell’Ordine degli Architetti e di ACEN Associazione Costruttori, è aperto a tutti : cittadini interessati, architetti, ingegneri, fiscalisti e docenti. Per maggiori informazioni: www.federproprietanapoli.it(Ren)