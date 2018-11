Napoli: dispositivo di traffico per lavori nel quartiere Vasto

- A seguito dei lavori di scavo eseguiti nel 2017 dalla Società E-Distribuzione per la sostituzione dei cavi a bassa tensione ed a seguito di diffide e contestazioni dei lavori effettuati la società E-Distribuzione dovrà effettuare il ripristino secondo la regola dell'arte di tutto il capostrada di Via Venezia, Via Torino e Via Bologna. E' stato dunque istituito il seguente dispositivo di traffico: in via Venezia, dall'incrocio con Corso Novara fino alla fine della strada dal 05/11/2018 al 19/11/2018; il divieto di transito veicolare con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso, delle persone diversamente abili e dei residenti aventi in concessione i passi carrai insistenti su via Venezia; il divieto di sosta permanente con rimozione coatta; in via Torino, dall'incrocio con via Venezia su tutto il tratto in direzione nord dal 26/11/2018 al 30/11/2018; il divieto di transito veicolare con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso, delle persone diversamente abili e dei residenti aventi in concessione i passi carrai insistenti su via Torino; il divieto di sosta permanente con rimozione coatta; in via Bologna, dall'incrocio con via Venezia e su tutto il tratto in direzione nord dal 19/11/2018 al 25/11/2018; il divieto di transito veicolare con l'eccezione dei mezzi d'emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso, delle persone diversamente abili e dei residenti aventi in concessione i passi carrai insistenti su via Bologna; il divieto di sosta permanente con rimozione coatta.(Ren)