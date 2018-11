Sanità: Ciarambino (M5S), in Campania nominati solo i fedelissimi di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal servizio delle Iene emerge quanto andiamo denunciando da tre anni e mezzo. Ovvero, che in Campania esiste un sistema vergognoso di gestione diretta di nomine di manager e direttori di struttura fedelissimi a De Luca, nominati senza alcuna competenza, ma con l'unica voce di curriculum di essere quota parte della famiglia allargata del governatore. Nomine a cascata che vedono operare medici senza specializzazione in un territorio al primo posto per le morti evitabili. L'atto immediato e più naturale è quello della revoca dell'incarico al direttore generale dell'Asl di Caserta. De Luca non può che procedere alla cacciata di un manager che mostra totale inconsapevolezza rispetto alle tantissime criticità igieniche, strutturali e organizzative dell'intero comprensorio di Caserta. Nei prossimi giorni presenteremo un esposto affinché si faccia luce su questo sistema costituito per distribuire nomine e prebende sulla pelle e la salute dei cittadini". Così la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)