Economia: Pasini (Associazione industriali di Brescia) al "Corriere della Sera", gli effetti del Def ci preoccupano

- L'industria bresciana si è fermata. Tre anni di crescita ininterrotta e poi lo choc: nel terzo trimestre di quest'anno, il settore manifatturiero della nostra provincia, che è la terza più specializzata d'Europa, dopo le tedesche Boblingen e Ingolstadt, mostra un dato quasi piatto, un più 0,1 per cento. Lo ha detto in una intervista al "Corriere della Sera" Giuseppe Pasini, presidente dell'Associazione industriali di Brescia. L'accelerazione negativa - continua - da giugno in poi è stata abbastanza impressionante: "Il dato è coerente con il rallentamento del Pil, però c'è grande apprensione tra gli imprenditori non solo bresciani. Quello che sta accadendo qui, in una delle "locomotive italiane", anticipa quello che si vedrà nel Paese". Si teme una nuova recessione: "Un singolo trimestre è troppo poco, ovviamente, per predirlo. Ma è inutile nascondere che l'allarme c'è. La frenata è brusca e riguarda sostanzialmente tutti i settori della nostra industria che da un'indagine condotta sui primi 90 gruppi bresciani nel 2017 ha dato lavoro a 45 mila persone, producendo ricavi per 14 miliardi. un valore aggiunto di 4, nuovi investimenti per 800 milioni, un export del 60 per cento". (segue) (Res)