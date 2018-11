Economia: Pasini (Associazione industriali di Brescia) al "Corriere della Sera", gli effetti del Def ci preoccupano (2)

- I numeri della frenata: "Metallurgia e siderurgia, due baluardi dell'industria bresciana, perdono il 4,6 per cento, la meccanica tradizionale va giù del 4,4; segno meno anche per i settori più avanzati. Tiene forse un po' meglio l'agroalimentare e caseario, nel quale Brescia è la nona provincia europea, che contiene il calo allo 0,3 per cento. Nel terzo trimestre di quest'anno, poi, 11 tasso di utilizzo della capacità produttiva, al 75 per cento, è diminuito sia dal 77 per cento della rilevazione precedente, sia dal 76 per cento segnato nel settembre del 2017". Per molti anni i numeri della 'Leonessa' sono stati eccezionali: "Ci sono stati venti trimestri positivi. Dai minimi toccati nel terzo trimestre del 2013, il recupero si attesta al 14 per cento, mentre la distanza dal picco delle attività pre-crisi, stiamo parlando del primo trimestre 2008, risulta di poco inferiore al 22 per cento". Il presidente osserva che gli effetti della manovra economica e ancor prima del decreto dignità preoccupano molto: "Il rallentamento congiunturale e al quale va impedito di diventare strutturale ha più di una causa. A partire dal protezionismo commerciale americano, le turbolenze sui mercati emergenti, la spinta rialzista dei tassi, l'uscita dal piano di stimoli all'economia dell'eurozona". (segue) (Res)