Economia: Pasini (Associazione industriali di Brescia) al "Corriere della Sera", gli effetti del Def ci preoccupano (3)

- Poi spiega cosa non ha funzionato nel decreto dignità: "E' crollata del 26 per cento la domanda dei lavoratori interinali. Uno stop brusco e, questo sì, del tutto inatteso che ha provocato la ritirata delle imprese".Non voglio dare giudizi politici, - aggiunge - ma dar voce agli imprenditori: "La manovra non sembra poter spingere la crescita, l'industria e il lavoro. Per le infrastrutture, che sono una vera priorità, è stato stanziato decisamente troppo poco. E poi i tagli sulla formazione del 4.0, si stenta a crederlo". Brescia terra del cosiddetto Quarto Capitalismo sul 4.0 ha puntato parecchio: "Ma certo, il 4.0 non si limita all'acquisto di nuovi macchinari più o meno avanzati e potenti. E una questione culturale sulla quale non si può tornare indietro. La provincia bresciana vive una decisa apertura all'innovazione e alle nuove tecnologie. Il problema è reperire figure professionali adeguate. I nostri studi dicono che la provincia non 'produce' un numero sufficiente di figure professionali adatte ai nuovi mestieri e questo scarto è un tema serio". Il nostro territorio - riprende - è segnato dalle contraddizioni nel governo: "Prendiamo la tangenziale della Valtrompia, un'opera che la Lega ha sempre sostenuto e il Movimento Cinque Stelle sempre fermamente osteggiato... Chi pagherà il conto delle mancate infrastrutture?". La sostenibilità è la nuova via per crescere: "Se qui c'è ancora la terza manifattura d'Europa è perché sostenibilità ed economia circolare noi le pratichiamo da decenni. Basti dire che alcune aziende siderurgiche della nostra provincia recuperano vapore per produrre energia", ha concluso Pasini. (Res)