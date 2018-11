Asia Bibi: Cirielli (FdI), paradosso del governo. Facciamo entrare tutti e non concediamo asilo a chi rischia morte

- "Il governo italiano raccolga, senza perdere altro tempo, l'appello di Fratelli di Italia e della leader Giorgia Meloni, concedendo asilo politico ad Ashiq Masih, a sua moglie Asia Bibi e ai suoi figli, minacciati di morte dagli estremisti islamici pachistani. Evitiamo il paradosso di accogliere chi non scappa da guerre mentre voltiamo le spalle a chi rischia l'impiccagione per mano di criminali islamici", lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera e componente della commissione Esteri della Camera. (Ren)