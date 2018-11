Violenza domestica: arrestato 35enne in provincia di Caserta

- I carabinieri della Stazione di Mignano Montelungo (Ce), a San Pietro Infine, comune in provincia di Caserta, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di Roberto Ferri, 35 anni, residente a san Pietro Infine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia continuati, tentata estorsione ed incendio doloso. L’ordinanza scaturisce dalle indagini svolte dai militari dell’Arma, che lo scorso 17 ottobre lo arrestarono dopo una violenta lite avuta dallo stesso con i propri genitori, scaturita dal loro rifiuto di concedergli del denaro. In quella circostanza l'uomo appiccò un incendio all’autovettura di proprietà della sorella e minacciò di morte il padre, tentando di aggredirlo fisicamente. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.(Ren)