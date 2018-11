Napoli: giovedì Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe portano in scena "Il servo" di Robin Maugham

- Giovedì 8 novembre, dalle ore 21, il Teatro Nuovo di Napoli ospiterà "Il servo" di Robin Maugham per la regia di Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe. Presentato da Napoli Teatro Festival Italia, Casa del Contemporaneo, Teatri Uniti e Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Il servo, è un romanzo breve di Robin Maugham, che per quest'allestimento si avvale della traduzione di Lorenzo Pavolini. In scena Tony Laudadio, Federica Sandrini, Andrea Renzi, Lino Musella e Maria Laila Fernandez, che si muoveranno nelle scene di Francesco Ghisu, le luci di Cesare Accetta e con i costumi di Annapaola Brancia d'Apricena. Il lavoro di Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe parte dall'adattamento teatrale che lo stesso Maugham realizzò nel 1958 ed evoca le atmosfere del celebre film di Joseph Losey del 1963 con la sceneggiatura di Harold Pinter. La traduzione di Pavolini intreccia le due versioni del testo, concentrandosi essenzialmente sulla scrittura del romanzo che, rispetto al testo teatrale, è decisamente più scarna e minima, concentrata nel raccontare un preciso costume sociale. (segue) (Ren)