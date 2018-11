Camorra: rapine ed estorsioni, smantellata organizzazione criminale a Napoli (2)

- Sono nove i soggetti arrestati questa mattina dai poliziotti del Commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile di Napoli. Sono ritenuti responsabili di porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e di ordigni esplosivi, di minaccia e rapina, tutti aggravati dalle finalità e dal metodo mafioso. L'indagine ha permesso di ricostruire gli assetti criminali in atto sul territorio di Ponticelli a seguito degli arresti, avvenuti nel mese di novembre 2017, di numerosi esponenti del clan De Micco che fino a quel momento aveva avuto la supremazia assoluta nel quartiere. Nell'ordinanza sono contestate condotte commesse da soggetti affiliati a due diverse organizzazioni: l'una, costituita da coloro che sono rimasti fedeli al clan De Micco, e, in particolare, al gruppo facente capo alla famiglia De Martino; l'altra costituita da coloro che, scindendosi dalla organizzazione nella quale avevano in precedenza militato, hanno deciso di aderire ad un nuovo gruppo, riconducibile alla famiglia Minichini/De Luca Bossa. (Ren)