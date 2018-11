Campania: Beneduce (FI), impiego concreto Pontile Torregaveta. Inizio lavori messa in sicurezza

- "A maggio del 2017 veniva approvata in consiglio regionale la mozione a mia iniziativa per la messa insicurezza del Pontile di Torregaveta. Oggi finalmente sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria con uno stanziamento di 100mila euro per opere che riqualificheranno l'intera struttura". Lo ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia. "Sono anni - ha aggiunto , che insieme all'Associazione Torregaveta Forever, mi batto contro il degrado e l'abbandono del Pontile. Negli ultimi mesi l'impegno è stato quello di restituire alla comunità bacolese il Pontile nel pieno della sua funzionalità". "A lavori ultimati, insieme all'Associazione Torregaveta Forever, avvieremo una verifica per accertare che vengano assicurati interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria – ha concluso la Beneduce – per preservare uno dei punti turistici tra i più belli del litorale di Bacoli". (Ren)