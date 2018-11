Sanità: Amante (Dema), inaccettabile l'abbandono dell'ospedale San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo, al San Paolo il personale medico è costretto a fare i tripli salti mortali per far fronte ad una serie di indecenze oltraggiose per la Città", ha aggiunto Amante. "Tra queste - è sottolineato nella nota - la mancata messa in funzione di una risonanza magnetica comprata mesi fa, la carenza cronica di personale medico ed infermieristico, turni massacranti per tutti gli operatori". "Crediamo che sia necessario salvare il nosocomio di Fuorigrotta e le decine di operatori che ogni giorno tentano di sopperire alle colpevoli mancanze di una politica che ha deciso di negare il diritto alla salute a decine di migliaia di napoletani che vivono e lavorano nella zona occidentale di Napoli", ha proseguito Amante, concludendo: "Come DemA siamo fortemente convinti che siano inutili altre colate di cemento e che il San Paolo vada potenziato e non condannato ad una lenta agonia". (Ren)