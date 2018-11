Sant’Antimo: capigruppo opposizione, rinvio seduta è fuga da responsabilità politiche (2)

- “Ci risulta invece – hanno aggiunto - che lo stesso fosse a conoscenza del frezee mob di protesta organizzato proprio davanti alla Sala Consiliare dai genitori degli alunni dell’attiguo Istituto in via di dimensionamento/chiusura, Giovanni XXIII, della partecipazione fra il pubblico delle maestranze della CITE ormai non pagate da quattro mesi e degli sfollati di Via Giannangeli e di Via Padre Antonino”. “Dunque – hanno concluso gli esponenti di opposizione – siamo di fronte alla clamorosa maldestra apertura di una via di fuga ad un sindaco che non sa assumersi le proprie responsabilità politiche e ad una presunta maggioranza sempre più simile ad una armata Brancaleone pronta al rompete le righe”. (Ren)