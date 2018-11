Sanità: Ciarambino (M5S), in Campania nominati solo i fedelissimi di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già dallo scorso luglio – ha ricordato Ciarambino - avevamo depositato una interrogazione per chiedere conto al governatore Luca delle molteplici criticità dell'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, depotenziato e lasciato senza risorse umane e tecnologiche in un territorio dove l'imprenditoria privata sta facendo grandi investimenti. Nella provincia di Caserta mancano circa 800 posti letto, da 10 anni si attende l'attivazione del Policlinico universitario, i cui lavori sono fermi per contenziosi con la ditta appaltante e non vi è ragione di credere siano sbloccati a breve. E mentre assistiamo al potenziamento di strutture accreditate, nel comprensorio di Terra di Lavoro, come abbiamo denunciato appena qualche giorno fa, sono stati dismessi gli ospedali pubblici di Teano, Roccaromana e Capua, sono stati ridimensionati il presidio di San Felice a Cancello, a vocazione oncologica, e quello di Maddaloni. Il governatore sostiene che questa è storia, le morti di malasanità e i disagi di chi riceve una pessima assistenza sono vicende di ordinaria quotidianità. In questi giorni abbiamo dato il via, con i nostri parlamentari, a una serie di visite ispettive negli ospedali. Raccoglieremo in un dossier le criticità che documenteremo nel corso dei sopralluoghi che invieremo al ministro Grillo e che sarà oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica". (Ren)