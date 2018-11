Concorso infermieri: Borrelli (Verdi), tenta di copiare ma viene fermato e denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono queste le notizie che fanno ben sperare di poter finalmente debellare la piaga degli imbrogli ai concorsi per dare spazio alla sola meritocrazia!". Lo ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli dopo aver appreso la notizia dal direttore generale Ciro Verdoliva. Un tentativo di copiare andato a male prima ancora dell'inizio della prova, grazie alla macchina dei controlli, portando all'allontanamento e denuncia del truffatore. "Le persone devono capire una volta e per tutte che bisogna meritarsi davvero quello che si ottiene. In un ambito come quello sanitario, avere personale incapace significa mettere a rischio la vita delle persone. Questo non possiamo permetterlo".(Ren)