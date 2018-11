Napoli: oltre 5mila visitatori in quattro giorni per la mostra Escher

- La grande retrospettiva sul genio olandese Maurits Cornelis Escher ha conquistato Napoli registrando, in soli 4 giorni di apertura, 5.500 visitatori. "Quattro giorni di file all'ingresso del Palazzo delle Arti Napoli. Migliaia di visitatori che nonostante le avverse condizioni meteorologiche – ha dichiarato Gaetano Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli - si sono recati alla grande retrospettiva Escher. Una mostra da record che con questi numeri ha confermato le aspettative e che siamo certi avvicinerà un pubblico numerosissimo tra i cittadini e soprattutto tra i turisti provenienti da tutto il mondo i cui flussi si prevedono in crescita esponenziale per le prossime festività natalizie. Napoli ancora una volta presenta per il periodo delle festività una delle migliori offerte". La mostra Escher, per la prima volta nel capoluogo partenopeo fino al 22 aprile 2019 e ospitata nelle sale del Palazzo delle Arti Napoli, presenta oltre alle opere iconiche dell'artista amatissimo dal vasto pubblico anche un'ampia sezione dedicata all'influenza che il suo lavoro e le sue creazioni hanno esercitato sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema. Un percorso di circa 200 opere arricchito da un'inedita selezione di opere prodotte dall'artista durante il suo viaggio, avvenuto nella primavera del 1923, lungo la Costiera Amalfitana fino a Ravello. La mostra, promossa dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli, è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con la M.C. Escher Foundation e curata da Mark Veldhuysen e Federico Giudiceandrea. (Ren)