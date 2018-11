Scuola: Gallo (M5s), istituti professionali come fari per occupazione. Collaborazioni con centri per impiego (2)

Roma, 05 nov 15:22 - (Agenzia Nova) - Durante l'incontro tra i temi affrontati anche quello dell'alternanza scuola lavoro che in legge di stabilità cambierà nome in "Competenze trasversali e orientamento". "In Competenze trasversali e orientamento – ha dichiarato Gallo – ci sarà una completa riduzione delle ore obbligatorie così da consentire alle scuole di formare progetti di qualità e non 'progetti parcheggio' per gli studenti senza sottrarre a loro vere esperienze lavorative nel periodo estivo che hanno sempre costituito per gli alberghieri una possibilità di reddito grazie al lavoro stagionale". (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata