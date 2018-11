Sanità: Ciarambino (M5S), smantellamento Polo materno infantile Loreto Mare contro la volontà del ministero (2)

- "Realizzato con un investimento di 4 milioni di euro e già fruibile – ha sottolineato Ciarambino - con il trasferimento dell'intero team assistenziale del Loreto Mare nel nuovo Polo all'Ospedale del Mare le emergenze ostetriche verrebbero gestite secondo gli standard di sicurezza previsti, con la presenza di tutte le specialità di supporto per far fronte alle emergenze più complesse. Una soluzione che ha incontrato il favore delle principali associazioni scientifiche e nazionali di settore. Il Loreto Mare non morirà, come pronosticato da De Luca. La sua possibile fine sarebbe stata solo l'effetto di un'opera di depotenziamento messa in atto proprio dal Governatore. Con un nuovo commissario al posto di De Luca siamo pronti a collaborare per un piano di rilancio di un nosocomio nevralgico, per posizione e storia, che contribuirà ad arricchire l'offerta assistenziale in città. Con il ministro Grillo – ha concluso la consigliera regionale - ci auguriamo di poter tagliare presto il nastro del Polo materno infantile per la cui entrata in funzione abbiamo atteso anche troppo". (Ren)