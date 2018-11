Scuola: Gallo (M5s), istituti professionali come fari per occupazione. Collaborazioni con centri per impiego

Roma, 05 nov 15:22 - (Agenzia Nova) - "Gli Istituti professionali statali sono come dei fari che illuminano il percorso dell'inserimento occupazionale di migliaia di giovani. E' necessario legittimare il loro ruolo e pensare a progetti di collaborazione con i centri per l'impiego, gli stessi che con il varo del reddito di cittadinanza verranno riformati". Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che questa mattina ha incontrato il corpo docente, i sindacati e il dirigente scolastico dell'Istituto superiore Andrea Torrente di Casoria (Na), che nel 2017, secondo Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, è risultato tra i primi posti in Campania tra gli Istituti professionali per servizi con un'occupazione del 30% dei propri neodiplomati. "Un ruolo strategico quello degli Istituti professionali che, in un territorio come la Campania offrono una valida riposta occupazionale", ha sottolineato Gallo.