Napoli: Palmieri, maggioranza a pezzi. Il sindaco pensi alla città e non alle sue convenienze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, per la terza volta di fila, la seduta del consiglio comunale è stata miseramente sciolta senza nemmeno avviare il dibattito sui temi per i quali era stata convocata. E per ben due volte ciò è accaduto per mancanza di numero legale. Per l'incapacità di chi non riesce a tenere insieme le fila di una già risicata maggioranza su temi di assoluta sensibilità per il futuro della città, dalla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale alla condizione delle politiche di welfare, per finire alla stato di salute dei trasporti e della mobilità cittadina. Questione che toccano, insomma, la carne viva dei cittadini. Quello che invece ne viene fuori è l'ennesimo pasticcio che va a discapito del lavoro che il Consiglio dovrebbe produrre e che mette in risalto ancora una volta l'incapacità dell'azione politica e di buon governo di questa maggioranza, ormai a pezzi a causa delle lotte intestine per la partecipazione all'esecutivo di giunta". Lo ha scritto in una nota il consigliere del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. "All'appello – ha proseguito Palmieri - erano presenti solo dodici consiglieri di maggioranza. Hanno dato forfait non singoli consiglieri ma interi gruppi da sempre fedelissimi, che ora reclamano spazi politici. Se questo è l'andazzo, come credo appaia chiaro, ci troveremo da ora in avanti ad assistere a una querelle infinita, tutta proiettata alla sopravvivenza politica di questa amministrazione e del suo leader, indifferente ai problemi e agli interessi della città". "Ci aspettano pistolotti a non finire, quelli ai quali i vertici di Palazzo San Giacomo ci hanno abituato in questi lunghi anni, ma mai risultati politici o amministrativi degni di tale nome", ha concluso Palmieri. (Ren)