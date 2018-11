Sant’Antimo: Chiariello (Centrodestra), piove in palestra e viene sospeso mach della Fortitudo

- “Piove nella palestra comunale dell’Istituto Moscati, salta il match di basket della nostra prestigiosa Fortitudo Sant’Antimo. Una figuraccia senza precedenti di cui chiederemo conto all’amministrazione Russo”. Lo ha detto il consigliere Corrado Chiariello, coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant’Antimo. Che quest’amministrazione stia allo sport come il diavolo e l’acqua santa – ha aggiunto Chiariello - non è una novità tant’è che già all’atto dell’insediamento di questa giunta fummo costretti a denunciare come discutibili tutti gli atti di assegnazione delle palestre alle diverse associazioni sportive”. “Che non sia stata posta poi la massima attenzione ad una struttura destinata al campionato di promozione maschile di basket e dunque ad una squadra che ha dato e dà lustro alla nostra città è davvero il colmo, il sintomo di una disaffezione assoluta verso la nostra città, verso chi contribuisce con impegno e dedizione a sollevarne l’immagine, le sorti”, ha sottolineato Chiariello.“Ma del resto è noto e sotto gli occhi di tutti che, più in generale, la manutenzione ordinaria delle strutture comunali non sia mai entrata a far parte dell’agenda del sindaco Russo come non lo era in quella di chi in precedenza era stato delegato ai lavori pubblici ed oggi ce lo ritroviamo a sostenere l’attuale maggioranza”, ha concluso l’esponente di opposizione.(Ren)