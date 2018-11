Cardarelli: Borrelli (Verdi), interrogazione per fare luce sulla morte del cameramen Mario Barone

- Dopo tre interventi, in tre diversi ospedali, è morto sabato notte Mario Barone 56 anni, al Cardarelli. Le cause sono ora sotto l'attenzione del pm che procederà a chiarire le esatte circostanze che hanno portato l'uomo al decesso dopo mesi di interventi e spostamenti. "Da Boscotrecase, dove subisce il primo intervento, al San Leonardo di Castellammare per poi finire, con urgenza in preda ad una infezione sopravvenuta, al Cardarelli. In una situazione clinica sempre più drammatica e che ha portato l'uomo, dopo 12 ore in rianimazione, a spirare". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sulla vicenda. "Come Verdi abbiamo deciso di presentare un'interrogazione per far luce sulle dinamiche degli eventi, capire le eventuali responsabilità nella fine di questa vita e dare pace, in particolar modo, ai familiari a cui siamo vicini nel dolore".(Ren)