Napoli: dispositivo traffico temporaneo per consentire riprese serie tv

- Per consentire le riprese della serie tv "1994" in via Santa Brigida, via Partenope e Via Nazario Sauro, è stato istituito per i giorni 6 e 8 novembre un dispositivo di traffico temporaneo. In particolare, istituire: in via Santa Brigida, il giorno 6 novembre dalle ore 6.00 alle ore 12.00, il divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 31 al civico 35, in corrispondenza degli stalli di sosta riservati ai motocicli; in corrispondenza dello stallo riservato al carico scarico - merci alla confluenza con via Verdi; in via Nazario Sauro, il giorno 8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza dello stallo generico riservato ai diversamente abili ubicato nella zona antistante l'hotel Excelsior.(Ren)