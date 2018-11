Famiglia: Pillon (Lega), venerdì la presentazione del ddl 735 a Napoli

- Venerdì 9 novembre, alle ore 18, nella sala conferenze della Chiesa Santa Croce in Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana, nel napoletano, il senatore Simone Pillon presenterà ad associazioni e professionisti il ddl 735, da lui presentato come tentativo di riformare la disciplina in materia di cogenitorialità delle coppie separate, il cui iter parlamentare è attualmente in fase di esame nelle commissioni competenti. L'incontro è stato promosso dalla Rete Pro Vita e Famiglia, composta dalle Associazioni pro life e family Noi per la Famiglia - Evita Perón - Comitato No194 - Difesa dei Valori e Sentinelle Vesuviane, con l'obiettivo di fornire "un momento di confronto sul tema che possa fungere anche da spunto per eventuali correttivi da applicare al testo di riforma". Al dibattito interverranno, tra gli altri, padre Adriano Maznicki dei Frati Minori di Santa Maria del Pozzo, Michelangelo Esposito della Rete Pro Vita e Famiglia, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, e l'on. Gianfranco Di Sarno, deputato del collegio del M5S. Introdurrà e modererà l'incontro Luigi Mercogliano, giornalista e presidente nazionale di Noi per la Famiglia. (Ren)