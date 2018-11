Sanità: Cesaro (FI), due anni di ritardo su valutazione manager. De Luca non si lamenti dei giornalisti (2)

- "Venga dunque in aula, De Luca, e relazioni dettagliatamente sullo stato di salute della nostra sanità e, allo stato dei fatti, chiarisca se i manager che ha voluto nominare nella più assoluta discrezionalità abbiano o meno raggiunto gli obiettivi prefissati sui lea, sulle liste di attesa, sullo stato degli ospedali, sulla migrazione sanitaria e quant'altro", ha proseguito Cesaro. "Soprattutto - ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia -, non si lamenti poi se proprio a causa dell'assenza di un'informazione istituzionale tempestiva e trasparente le notizie, che peraltro non depongono affatto bene, debbano darle i tanto criticati giornalisti". (Ren)