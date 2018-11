Sanità: Amante (Dema), inaccettabile l'abbandono dell'ospedale San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ospedale San Paolo sempre più ostaggio della mala politica del presidente-commissario De Luca e sempre più vittima dell'inettitudine del Governo gialloverde". Così Ciro Amante, responsabile del dipartimento Salute del movimento politico DemA, è intervenuto in merito all'agonia dell'unico nosocomio attivo nella zona ovest di Napoli, finito nel ciclone delle polemiche in seguito al blitz dei carabinieri del Nas che hanno rilevato la presenza dei batteri della legionella. "Come avevamo facilmente previsto – ha aggiunto Amante - continua la politica del tanto peggio, per i napoletani, e tanto meglio, per il governatore De Luca. Ormai appare chiaro che il suo scopo sia quello di smantellare il San Paolo per far posto ad un nuovo, enorme, ospedale da 177 milioni di euro, da costruire ovviamente a Fuorigrotta. Quindi nuovo consumo di suolo e cementificazione, tempi biblici di ultimazione dell'opera, costi che lieviteranno all'infinito". (segue) (Ren)