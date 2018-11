Campania: ministro Grillo, no a smantellamento Polo materno-infantile dell'Ospedale del Mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le emergenze ostetriche - ha sottolineato il ministro Grillo - vanno gestite secondo gli standard di sicurezza previsti dalla legge, e cioè all'interno di un Dea e con presenza di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. La maggior parte dei centri nascita accreditati in Campania non possiede tali requisiti, né raggiunge la soglia minima di expertise di 1.000 parti/anno, né quella di efficacia rispetto alla percentuale di tagli cesarei". "Il Loreto Mare, che pure è un importante presidio per l'area metropolitana, essendo un ospedale generale -ha spiegato Grillo - non dispone delle discipline specialistiche necessarie a gestire parti in sicurezza. Ricordo che nei prossimi giorni è prevista una nuova verifica del Piano a cura del tavolo di verifica degli adempimenti regionali, contestualmente al Comitato permanente per la verifica dei Lea". "Per questo, la Campania deve cambiare passo: De Luca non può continuare a perpetuare quegli errori che nei decenni scorsi hanno portato la sanità regionale nel baratro", ha concluso il ministro della Salute. (Ren)