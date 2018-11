Napoli: da venerdì al Teatro Augusteo Massimo Ranieri in "Sogno e son desto 400 volte"

- Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 9 a domenica 18 novembre, sarà in scena Massimo Ranieri con lo spettacolo musicale "Sogno e son desto 400 volte", ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri. "Sogno e son desto" continua, rinnovandosi, e continua così il viaggio di Massimo Ranieri con il suo pubblico: un'avventura sospesa tra il gioco della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 400 repliche in tutta Italia, lo spettacolo si rinnova e si conferma lasciando immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma anche attore e narratore che, in questa nuova versione, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, sarà se stesso ancora di più. Massimo Ranieri offrirà al pubblico il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Ad accompagnarlo, l'orchestra formata da Max Rosati alle chitarre, Flavio Mazzocchi al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Donato Sensini ai fiati e Stefano Indino alla fisarmonica. (Ren)