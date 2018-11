Cinema: al via Cortodino, festival dedicato alla memoria del produttore De Laurentiis (2)

- Per questo motivo alcuni film verranno proiettati nel corso di questa ottava edizione completamente sottotitolati, permettendo anche ai sordi di godere della visione delle pellicole. Sono soddisfatto perché non solo la città di Torre Annunziata ma l'intero territorio vesuviano sta riconoscendo l'importanza culturale ed economica dell'iniziativa, attraverso gli accordi siglati con enti e associazioni di turismo. Mi auguro che l'impegno profuso nel progetto "Andiamo insieme al cinema" possa produrre presto i risultati sperati, riuscendo ad offrire ai non udenti la possibilità di usufruire, come tutti, delle sale cinematografiche. Altra novità di questa edizione è la formula "kermesse" che in pochi giorni contiene un programma ricco di eventi ed ospiti. La cultura è l'unica opportunità a cui può aggrapparsi un territorio bello ma, per certi versi, ancora infelice". Nel corso della "settimana del cinema" a Torre Annunziata previsti sette "Incontri d'autore" e due masterclass, una di animazione e una dedicata alla fotografia. Il 12 novembre poi, nel Teatro Politeama, la serata finale con le premiazioni e ospiti d'eccezione. (segue) (Ren)