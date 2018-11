Scampia: l'8 novembre l'iniziativa del "Clan Maddaloni" "Chef in strada: quanto è buona la solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Chef in strada: quanto è buona la solidarietà" l'iniziativa organizzata dal "Clan Maddaloni" su proposta di Roberto Milani del distretto 108YA Lions e Leo di Napoli che avrà luogo nel quartiere di Scampia il prossimo 8 Novembre a partire dalle 19. Una notte bianca speciale che, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto” di Scampia, permetterà alla gente disagiata di degustare pietanze gourmet preparate per 200 persone nei locali della scuola messi a disposizione della dirigente Olimpia Pasolini, da 15 studenti di cucina su indicazioni di Chef stellati e poi serviti da 12 studenti di sala nella palestra Star Judo Club in Viale della Resistenza per la gente povera. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio denominato “stelle in strada”, nato oltre 16 anni fa per iniziativa di Roberto Milani, quasi per caso, fuori dalla stazione ferroviaria di Napoli ed “esploso” grazie alla solidarietà delle persone che hanno messo a disposizione il loro tempo, ma anche generi alimentari che vengono distribuiti ai senzatetto ogni giovedì, come riportato dall’opuscolo "Dove" stampato dalla comunità di Sant’Egidio, che è una guida per chi vive nel disagio, che consente di trovare i luoghi di conforto per fare una doccia o sottoporsi a visite mediche. (segue) (Ren)