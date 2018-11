Scampia: l'8 novembre l'iniziativa del "Clan Maddaloni" "Chef in strada: quanto è buona la solidarietà" (2)

- “Chef in strada: quanto è buona la solidarietà” è solo la punta dell'iceberg di quello che il "Clan Maddaloni" fa per la gente bisognosa. Oltre a prodigarsi per insegnare la legalità e l’alternativa alla Camorra ai ragazzi delle Vele di Scampia, attraverso la sana pratica del Judo e dello sport in generale, ogni venerdì distribuisce nei locali della palestra generi alimentari non deperibili di prima necessità (legumi, pasta, salsa, pelati, tonno…), donati dalla Caritas del Vomero composta da imprenditori che vogliono restare nell’anonimato e dal Banco Alimentare dell’area nord di Napoli. Da sempre il Maestro Gianni Maddaloni (cintura nera di Judo al VII DAN, maestro delsettore cadetti, junior e senior) si prodiga per aiutare i deboli e soprattutto i giovani a uscire dalla difficile situazione in cui versano coloro che abitano nelle Vele di Scampia. (Ren)