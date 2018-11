Rifiuti: Labrioa (FI), non rassicurano dichiarazioni di Costa

- "Le dichiarazioni del Ministro Costa sull'ennesimo incendio nella terra dei Fuochi non ci rassicurano: bene l'intenzione di inviare sul territorio una task force di Carabinieri, in ausilio alle forze dell'ordine già impegnate, ma questo non basta, anche alla luce dei dati sui roghi legati ai rifiuti". Lo ha affermato, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Tra il 2016 e il 2018 ci sono stati circa 300 episodi di incendi negli impianti di smaltimento italiani, e questo dovrebbe indurre il Ministro dell'Ambiente a fare un ragionamento più ampio. Servono soluzioni che affrontino il problema alla radice e intervengano sulle cause. Da una parte occorre ridurre la produzione di rifiuti prevenendo così la montagna di scarti che non sappiamo gestire, dall'altra bisogna intervenire sulle tariffe di smaltimento e creare sbocchi per questa spazzatura. E' importante ridurre la differenza di costi tra gestione illecita e gestione legale, rendendo conveniente quest'ultima. C'è bisogno di formare una task force nella Direzione nazionale antimafia ed incentivare l'installazione di termocamere negli impianti per attivare tempestivamente i soccorsi in caso di roghi", ha concluso.(Ren)