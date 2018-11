Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov visita la città di Caserta, sviluppare le relazioni culturali

- La città di Caserta incrementa le relazioni con l’Uzbekistan. Lo scorso 30 ottobre, il nuovo ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia Otabek Akbarov è stato protagonista, per la prima volta, di una serie di incontri accompagnato dal Console Onorario, componente dell’Istituto di Ricerca di Economia e Politica Internazionale (Irepi), Vittorio Giorgi. Primo step: l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, grazie ad un incontro con il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Pasquale Femia, incentrato sulle opportunità di instaurare relazioni universitarie, scambi culturali e progetti di ricerca tra l’Università internazionale del Turismo “La Via della Seta” a Samarcanda, e l’University of World Economy and Diplomacy ubicata nella capitale, Tashkent. Come riferisce l’Irepi, oggetto della discussione tra l’ambasciatore e il direttore di Dipartimento, la storia dell’Università e il rapporto con le altre nazioni. Focus primario le relazioni turistiche, grazie alla presenza di corsi di laurea già attivi, dedicati al turismo e alle relazioni internazionali. Successivamente si è avuta una breve visita agli appartamenti di Palazzo Reale di Caserta. A guidare la delegazione, Vincenzo Zuccaro, responsabile dell’Ufficio stampa della Reggia di Caserta. Dopo la visita si è avuto un breve colloquio sulle opportunità di incremento turistico e il futuro degli scambi culturali tra l’Uzbekistan e Caserta, con il direttore della Reggia giunto al termine del suo mandato, Mauro Felicori. Nel pomeriggio la delegazione diplomatica ha incontrato i docenti e gli alunni dell’Istituto superiore “Galileo Ferraris” di Caserta. (segue) (Res)