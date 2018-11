Campania: Viglione (M5s), su rogo Stir Marcianise evidenti responsabilità in capo Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E se per i privati qualcuno pensa di poter svincolarsi, per impianti come gli Stir le responsabilità sono evidenti e in capo a una Regione che non riesce in nessun modo a garantire la corretta e sicura gestione del ciclo dei rifiuti. Incapacità – ha concluso Viglione - che ci ha spinto a istituire un filo diretto e costante con il nostro Ministero dell'Ambiente e con il Governo in generale per valutare tutte le strade di intraprendere misure alternative a quelle attuali per garantire la piena tutale dei territori e soprattutto della salute pubblica". (Ren)