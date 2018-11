Napoli: contrasto all'evasione tributaria, controlli della polizia su alberghi centro storico

- Nell'ambito di un'operazione di contrasto all'evasione tributaria nel centro storico di Napoli, gli agenti dell'U.O. Contrasto evasione ed elusione fiscale e tributaria della Direzione centrale Servizi finanziari, guidata dal Capitano Aniello Russo, hanno effettuato già più di duecento controlli sulle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Le attività di controllo hanno riguardato, oltre al regolare versamento dell'imposta di Soggiorno, anche l'evasione di altri tributi comunali. Si evidenzia il caso di un hotel al corso Umberto I, che non aveva versato l'imposta di soggiorno dell'ultimo trimestre e non pagava la tassa sui rifiuti, e a seguito della visita degli agenti ha dovuto versare oltre 21mila euro per l'imposta di soggiorno, in aggiunta alla sanzione per il mancato versamento. Lo stesso ha ricevuto l'accertamento per la tassa sui rifiuti anche per i cinque anni precedenti, essendo la struttura già esistente al 2013. Inoltre, è stato controllato, tra gli altri, un affittacamere nella zona di piazza Carità, che non presentava le dichiarazioni dell'imposta di soggiorno e dalla verifica è emersa anche l'evasione della tassa sui rifiuti, che si è provveduto ad accertare a partire dal 2013. (Ren)