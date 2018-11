Napoli: domenica la consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica

- Domenica 4 novembre, alle ore 12.00, presso il Palazzo del Governo a Napoli, il prefetto di Napoli Carmela Pagano consegnerà i diplomi delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana ai cittadini della città metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’oro al Merito civile alla memoria della guardia particolare giurata Gaetano Montanino, ucciso nel 2009 durante una rapina nel tentativo di contrastare l’intento delittuoso e la Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo alla memoria del sergente maggiore dell’esercito italiano Michele Silvestri, colpito mortalmente da una bomba a Bakwa, in Afghanistan, nel 2012. (Ren)