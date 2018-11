Napoli: dal 9 all'11 a Palazzo Donn'Anna IV edizione ‘Il suono della parola’ (4)

- Con don Antonio Loffredo che nel quartiere Sanità ha scelto l'immenso patrimonio storico artistico del Rione, la musica e la letteratura, con l'ultimo progetto della nuova casa editrice Edizioni San Gennaro, come occasione di riscatto per i giovani; con Lucia Castellano, che ha realizzato un modello culturale innovativo di carcere-comunità; con Luca Caiazzo in arte Lucariello che da anni unisce musica a responsabilità sociale attraverso progetti nelle periferie, nelle scuole e nelle carceri minorili; e con Silvio Perrella che racconta di ponti che uniscono o a volte dividono. La loro testimonianza sarà accolta dalle Voci del '48 una formazione di periferia nata tra i banchi del Quarantottesimo Circolo Didattico Statale "Madre Claudia Russo" nel quartiere napoletano di Barra-San Giovanni, insieme al Coro di Voci Bianche di San Rocco, formazione giovanile della Fondazione Pietà de' Turchini, diretti da Salvatore Murru. (segue) (Ren)