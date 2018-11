Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov visita la città di Caserta, sviluppare le relazioni culturali (3)

- Recentemente l’Uzbekistan ha raddoppiato i collegamenti aerei da Roma e Milano per Tashkent, durata sei ore, e diminuito i costi dei biglietti aerei. Forte dei suoi 32 milioni di abitanti, sta rafforzando i rapporti con l’Italia e, soprattutto, con la regione Campania, nel settore della cooperazione della cultura e del turismo. Per quanto riguarda il flusso di turisti italiani in Uzbekistan, il numero è stato di 7.200 presenze nel 2017, in aumento rispetto alle 4650 presenze del 2016. Nella maggioranza dei casi, il turista italiano si affida alle agenzie di viaggio. Le mete più visitate sono Samarcanda, Bukara e Khiva. Invece, i flussi turistici dall’Uzbekistan verso l’Italia risultano limitati, nonostante si segnala che, secondo il Comitato Statale Doganale della Repubblica dell’Uzbekistan, nel 2017 la presenza uzbeka in Italia per motivi turistici è stata di 4649 persone, con un notevole aumento rispetto al 2016. Il turismo ha inoltre registrato un certo aumento di flussi provenienti soprattutto da Inghilterra, Germania ed Italia grazie alle attrattive paesaggistiche e culturali della città di Samarcanda. In particolare, da segnalare la collaborazione fra l’Alitalia e compagnia di bandiera Uzbekistan Airways, con cui sono stati aggiunti nuovi voli che collegano Italia ed Uzbekistan, e non solo per scopi prettamente turistici. (segue) (Res)