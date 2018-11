Napoli: Gino Sorbillo e l'orafo Flavo Toro nel videoclip "The masters of beauty"

- Pizzeria e artigianato si incrociano in 90 secondi di immagini serrate nel video "The Masters of beauty", la clip diretta da Andrea Savoia con la consulenza artistica di Roberta Madonna. Protagonisti Gino Sorbillo e Flavio Toro, gastronomia ed oreficeria, la manifattura che accomuna entrambi. Il primo è maestro pizzaiolo famoso in tutto il mondo, l'altro è un giovane orafo che nella sua ultima collezione "L'oro di Napoli", ha deciso di omaggiare i must della cucina partenopea, tramutando la Margherita in un gioiello d'argento. La clip ritrae i due intenti a creare una pizza: Sorbillo è nel suo quartier generale in via dei Tribunali 32 e stende con maestria la pasta per poi condirla con olio, pomodoro e basilico, mentre Toro è nella sua bottega Eres Design in via Arenella 94 a forgiare dal metallo prezioso una forma cilindrica. Una telefonata tra di loro, l'intesa per cooperare ad una importante missione: salvaguardare le arti di Napoli. (Ren)