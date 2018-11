Cinema: al via Cortodino, festival dedicato alla memoria del produttore De Laurentiis

- Ottava edizione ricca di novità per Cortodino, il festival di cinema dedicato alla memoria del produttore Dino De Laurentiis. Pellicole sottotitolate per l'ottava edizione del Festival cinematografico. Tra gli ospiti Carlotta Bolognini e Giuliano Montaldo. La manifestazione, che si terrà dal 7 al 12 novembre a Torre Annunziata (Na), verrà presentata alla stampa lunedì 5 novembre alle ore 11:00 al Caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento a Napoli. La novità 2018 è la partnership con l'ENS (Ente Nazionale Sordi) Campania, una collaborazione che consentirà anche ai non udenti di poter godere delle pellicole (in gara e fuori concorso) che verranno proiettate durante le maratone no-stop allestite nelle sei sale tra Torre Annunziata e Boscotrecase. "Andiamo insieme al cinema è il nome del progetto che ha l'obiettivo di promuovere la parità nella fruizione di un film – ha detto Filippo Germano, direttore artistico – un genere di intrattenimento riservato solo alle persone abili. Bisogna favorire una nuova cultura del rispetto e dell'integrazione avvicinando due mondi ancora divisi, garantendo parità e diritti a tutti. (segue) (Ren)