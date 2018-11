Cinema: al via Cortodino, festival dedicato alla memoria del produttore De Laurentiis (3)

- "Sono molto emozionata di partecipare a Cortodino – ha detto produttrice Carlotta Bolognini, presidente di giuria -. Mio padre è venuto diverse volte a Torre Annunziata ed ogni volta tornava a casa con il sorriso. Essere all'ottava edizione del festival e dare un premio a nome di mio padre Manolo Bolognini è un onore immenso". Carlotta Bolognini sarà presente come presidente di Giuria e presenterà "Figli del set", documentario ideato, prodotto e sceneggiato da lei come omaggio al cinema. Un viaggio attraverso gli occhi dei figli di vari personaggi del set, con Ricky Tognazzi, Danny Quinn, Saverio Vallone, Fabio e Fabrizio Frizzi, Renzo Rossellini, Alessandro Rossellini, Simona Izzo, Claudio Risi, George Hilton e tantissimi altri con la voce narrante di Giancarlo Giannini. Sabato 10 novembre al Liceo Artistico De Chirico nel corso di un incontro d'autore sarà presente Giuliano Montaldo, regista, sceneggiatore e attore. "Sono contento di intervenire al Cortodino Festival. Ho avuto il piacere di conoscere Dino De Laurentiis e di sapere chi era: Dino era un grande motore, un grande produttore cinematografico, un grande lavoratore. Una persona spiritosa. Ci è mancato presto, troppo presto: il cinema aveva bisogno di uomini come lui. Tutti fummo molto addolorati. Sono onorato dell'invito e di poter venire a Torre Annunziata per ricordarlo. Sarà un bel momento." (Ren)