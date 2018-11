Maltempo: è allerta per l'attesa onda di piena del fiume Sarno in provincia di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attende con preoccupazione l’onda di piena del fiume Sarno, già esondato in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Sul letto, ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei, trascinati dalla furia delle acque, si è creata una diga che ha fatto crescere il livello portandolo ai livelli di guardia in una zona molto a monte dalla foce. Gli abitanti dell'area sono in allerta e stanno tempestando di telefonate i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Sul posto tra i soccorritori c’è anche il vice Capitano del Corpo di polizia municipale, Ferdinando Fontanella, che segue i lavori della Sma, intervenuta per estrarre il primo tronco dal letto del fiume all'altezza di Scafati, dove l'esondazione, in località Ponte Nuovo ha interessato le campagne.(Ren)