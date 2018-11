Minacce: Borrelli (Verdi), solidarietà ai giornalisti Gianni e Federico Festa

- "Come consigliere e come giornalista, mi sento vicino a questi colleghi che come tanti ogni giorno lavorano per la verità, per informare e per dare a tutti la possibilità di essere liberi e si scontrano con una volontà mafiosa e contraria". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sulle minacce portate all'attenzione della procura di Avellino nei confronti di Gianni e Federico Festa, in Irpinia. In una busta è stato trovato un foglio con su la scritta "Ti spariamo", sono in corso le indagini. "Oggi più di prima abbiamo la necessità di essere coraggiosi, in un mondo sempre più sottomesso al potere delle fake news, il lavoro di persone come Gianni e Federico danno una luce di speranza" ha concluso il consigliere.(Ren)