Rifiuti: Cirielli (FdI), impianti trasformati in discariche. Perché Noe e Procure non intervengono?

- "E' grave che gli impianti di tritovagliatura della Campania accolgano più rifiuti di quanti ne riescano a smaltire. Chi autorizza gli enti pubblici a creare delle vere e proprie discariche abusive inquinanti e pericolose per la salute delle persone?" E' quanto ha chiesto in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli di Italia, annunciando un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa al fine di avviare tutte le verifiche del caso. "E' gravissimo che ciò accada senza alcun intervento da parte del Noe e delle Procure, cui spetta il compito di accertare eventuali violazioni delle norme in materia ambientale", ha aggiunto Cirielli. "Chiederò al ministro Costa di riferire in Aula e di chiarire le ragioni per cui gli enti pubblici locali siano stati autorizzati alla continua violazione delle regole a discapito della salute dei cittadini", ha concluso il questore. (Ren)