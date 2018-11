4 novembre: Fasano (FI), Forze Armate orgoglio e punto fermo del nostro paese

- "Le Forze Armate sono un punto fermo e un orgoglio del nostro Paese. La giornata del 4 novembre va celebrata con la consapevolezza e la gratitudine per ciò che i militari hanno rappresentato e per quello che, nel presente, continuano a fare per la Patria". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano alla vigilia della festa del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "I valori della Patria e dell'identità nazionale vanno custoditi e difesi con determinazione - ha aggiunto Fasano -. Anche perché possono rappresentare un sicuro punto di riferimento in una fase storica di grande trasformazione e incertezza. In questo contesto, le Forze Armate continuano a svolgere con estrema professionalità e senso dello Stato un lavoro di alta professionalità in tutto il mondo, pagando spesso un prezzo altissimo anche in termini di vite umane". "Un esempio per la nostra comunità. Sicuramente il fiore all'occhiello del nostro Paese», ha concluso il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano. (Ren)