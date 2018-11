Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov visita la città di Caserta, sviluppare le relazioni culturali (2)

- L’incontro è il frutto di relazioni già avviate tra il ministero del Turismo dell’Uzbekistan, la struttura scolastica casertana e il Console Vittorio Giorgi. Le questioni centrali dell’incontro sono state le possibilità di relazioni e i progetti di Erasmus nei settori della Cucina, cultura e lavoro nel mondo del vino, l’educazione alla cucina mediterranea e l’accoglienza turistica. L’ambasciatore ha partecipato presso l’istituto alberghiero ad una colazione di lavoro, organizzata per discutere con la preside Antonietta Tarantino ed il sindaco di Caserta Carlo Marino, di un progetto di cooperazione col ministero del Turismo uzbeko poiché già la prossima settimana una delegazione di docenti e studenti del Ferraris volerà a Tashkent per tenere dei corsi di formazione. Accompagnato dal console onorario della Repubblica dell’Uzbekistan, Vittorio Giorgi, Akbarov ha visitato, inoltre, il Museo della Seta del Belvedere Reale di San Leucio. Ogni occasione è stata utile all’Ambasciatore per ribadire la vocazione turistica della propria nazione. L’Uzbekistan è il paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale, è la repubblica che offre le maggiori attrattive. Qui la natura si fonde con la storia e le tradizioni sono presenti negli aspetti più quotidiani: tanto nelle piccole botteghe dove si lavorano i tappeti e gli arazzi, quanto nei laboratori dove si impara a costruire liuti di legno. Il paese annovera alcune delle città più antiche del mondo, molti dei principali centri sulla Via della Seta e la maggior parte delle bellezze architettoniche di quest’area geografica. (segue) (Res)