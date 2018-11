Napoli: Ronghi (Sp), chiudere carcere Poggioreale e realizzare quello di Nola

- "Il carcere di Poggioreale va chiuso perché inadeguato, vetusto e lesivo dei diritti umani per gli spazi insufficienti ed invivibilita'. Va realizzato velocemente il nuovo carcere di Nola". Così Salvatore Ronghi, il segretario federale di Sud protagonista, annunciando la conferenza stampa indetta da Sud Protagonista per martedì 6 novembre alle ore 11 al Centro Direzionale di Napoli. Alla conferenza parteciperanno anche il portavoce cittadino Luigi Ferrandino, il presidente di Ex Cdo Pietro Ioia e il presidente del Centro Fiamma, Antonio Arzillo. (Ren)